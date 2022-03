As aulas acontecerão nos próximos dois sábados, dias 12 e 19 de março. - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 07/03/2022 12:09 | Atualizado 07/03/2022 12:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou neste último sábado (05/03) o projeto “Guarda-Vidas Por Um Dia” na Praia de Itaipuaçu, oferecendo aulas gratuitas de prevenção de afogamento para jovens com idades entre 15 e 20 anos. Iniciativa da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, o projeto reuniu sete jovens na altura da Rua 83.

Com 21 inscritos, as turmas foram limitadas a sete alunos por motivo de segurança contra a covid-19. Agentes da Defesa Civil ensinaram técnicas de primeiros-socorros e de utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para guarda-vidas, além de demonstrarem como é feito o salvamento e a orientação a banhistas sobre o melhor local de entrada no mar.

“Temos uma orla bem grande com 46km de extensão. A ideia do projeto é fazer a prevenção de afogamentos, reduzindo o risco e o quantitativo de salvamentos nas praias”, explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt.

As aulas acontecerão nos próximos dois sábados, dias 12 e 19 de março.

Participante aprova a iniciativa

O estudante Gabriel Capeleiro, de 15 anos, contou que os ensinamentos passados pelos instrutores irão ajudar na praia e também na sua futura profissão.

“Sempre quis ser bombeiro, pois gosto muito do mar e é uma profissão que ajuda as pessoas. Esse curso com certeza vai me auxiliar no futuro. A conscientização sobre os riscos é mais importante do que o salvamento”, afirmou o aluno.

Observando o desempenho do seu filho na água, Fabiana Capeleiro, 50 anos, aprovou a iniciativa da Prefeitura.

“Moro aqui há 30 anos e já conheço esse mar e suas histórias. Acho fundamental esse projeto, principalmente para os jovens que têm a coragem de entrar. Eles podem até entrar, desde que tenham essa consciência e saibam tirar alguém da água. Isso é sensacional”, destacou sugerindo que o Guarda Vida Por Um Dia fosse ampliado para ensinar também os adultos.