O roubo foi flagrado por uma câmera de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 06/03/2022 10:10

Maricá - Um ladrão foi flagrado furtando uma escada, de uma casa, na Rua 34 com as Ruas 29 e 30, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, o roubo foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o ladrão na frente da residência, e a ação do roubo, em seguida o ladrão de escada foge.

O crime aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira (04/03) e as imagens já estão com a Polícia Militar que irá identificar e já procura o meliante.