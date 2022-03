Marcus Alexandre explica que montou uma estratégia voltada exclusivamente para criar dificuldades ao Guarani - Foto: Jonathan Jefferson

Maricá - Uma cidade orgulhosa. Assim pode ser definida Maricá após a participação do clube na Copa do Brasil. Mesmo com a eliminação após a derrota por 1 a 0 para o Guarani (SP), não faltam motivos para confiar que o ano de 2022 promete ser marcante. A organização da equipe comandada pelo técnico Marcus Alexandre Cravo chamou atenção.

O Maricá criou as melhores chances de abrir o placar no primeiro tempo e teve o controle de boa parte do confronto. Mesmo sendo o primeiro duelo da temporada, o ritmo de jogo não foi problema. Marcus Alexandre explica que montou uma estratégia voltada exclusivamente para criar dificuldades ao Guarani.

- Pensamos numa estratégia bem específica. Acompanhamos todos os jogos do Guarani para utilizar pontos falhos e ganhar em cima disso. Esse é um ponto importante a cada jogo: tem que estudar o adversário e saber explorar as oportunidades que aparecem - conta o comandante, que ressaltou também o período de preparação realizado.

- Tivemos uma pré-temporada estilo Europa, com 60 dias de treinamento, algo difícil aqui no Brasil. Utilizamos bem esse tempo com amistosos que deram ritmo ao time. Isso nos permitiu não sentir a falta de jogos.

Treinador de grande experiência nas categorias de base de Vasco e Botafogo, Marcus Alexandre vive no Maricá trabalho duradouro à frente de um time profissional - essa é a quarta temporada dele no cargo. Ter disputado a Copa do Brasil significa um novo passo importante na trajetória profissional.

- É um trabalho que serve para mostrar que estou pronto para desenvolver bons times em disputas de alto nível. A Copa do Brasil é uma competição complicada e nossa postura não ficou devendo em nada. Demonstramos que a diferença entre as duas equipes não era grande.

Foco no Campeonato Carioca e na Copa Rio

O próximo desafio do Maricá será a Série A2 do Campeonato Carioca, que começa em maio. Uma vaga na elite do Rio de Janeiro estará em disputa. Marcus Alexandre Cravo, que já possui dois acessos com o clube, agora busca o terceiro e mais importante.

- Montamos uma equipe para a Copa do Brasil e pretendemos reforçar mais um pouco na Série A2. É manter o que deu certo e estudar em cima do que não foi bem-sucedido. Precisamos entender que seremos favoritos na competição.

Além da Série A2, o Maricá também disputará a Copa Rio no segundo semestre. Foi através do vice-campeonato neste mesmo torneio, em 2021, que o clube garantiu vaga na Copa do Brasil.

- A Copa Rio já estava entre nossas prioridades, assim como a Série A2 e a Copa do Brasil. É o caminho mais rápido para repetirmos a dose e levar o clube a participar de mais uma competição nacional no ano que vem - concluiu Marcus.