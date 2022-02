Estrutura foi construída para dar mais fluidez ao trânsito do bairro - Foto: Divulgação

Estrutura foi construída para dar mais fluidez ao trânsito do bairroFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2022 13:42 | Atualizado 28/02/2022 13:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá liberou neste sábado (26/02) o tráfego de veículos na nova ponte de Ponta Negra, que foi construída sobre a lagoa de Guarapina para dar mais fluidez ao trânsito do bairro. Não há restrição de acesso para nenhum tipo de veículo.

A estrutura foi construída pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar). Com 4,5 metros de altura, a via tem duas faixas de rolamento e guarda-corpos para pedestres em ambos os lados, com largura total de 11 metros. A extensão é de aproximadamente 50 metros com vão livre sobre o curso d’água de 41 metros.

Para acessá-la, o motorista precisa seguir pela Estrada Crispim Gonçalves dos Santos, próximo à Escola Reginaldo Domingues dos Santos, em direção à Maricá. Os motoristas que estiveram indo para Ponta Negra devem acessá-la pela Avenida do Canal.

Moradores aprovam a construção

Moradoras de Ponta Negra, Suzana Martins, 36 anos, e Lenita Costa dos Santos, 58 anos, aprovaram a nova estrutura às vésperas do feriado prolongado de Carnaval, período em que o trânsito do bairro costuma ficar mais intenso.

“Eu achei que a ponte ficou ótima. Há muito tempo a gente espera pela oportunidade da prefeitura fazer essa obra e eu agradeço muito ao nosso prefeito. A gente que é pontanegrense não tem nem palavras para agradecer. Eu acredito que, dessa vez, a gente não vai ter mais o tumulto no trânsito que tinha antes”, disse Lenita.

Nos períodos de feriado, os moradores sentiam o impacto do congestionamento no bairro.

"O tráfego congestionava muito. Eu acho que com essa nova ponte vai diminuir o fluxo de lá e vai ficar tudo mais acessível e agradável, bem melhor para os moradores”, afirmou Suzana.

Obra fundamental

A nova estrutura começou a ser erguida sobre o Canal de Ponta Negra em dezembro de 2018, quando foram retiradas as primeiras pedras junto à margem, que deu lugar à nova via.

Na ocasião, o prefeito Fabiano Horta classificou a obra como fundamental para o bairro que, historicamente, sofre com superlotação em períodos festivos.

“Estamos trazendo uma solução definitiva para um problema crônico da região, que é o estrangulamento da passagem de pedestres e veículos pela antiga ponte. Esta passagem vai oferecer uma opção para quem acessa o bairro e desafogar a área central”, declarou.