Espaço de lazer criado na Lagoa de Araçatiba desponta como o preferido de moradores de Maricá para ver o entardecer e reunir amigos - Elsson Campos

Espaço de lazer criado na Lagoa de Araçatiba desponta como o preferido de moradores de Maricá para ver o entardecer e reunir amigosElsson Campos

Publicado 28/02/2022 00:01

A inauguração do Deck Pôr do Sol na Lagoa de Araçatiba, em 02/02, aponta o local como um dos principais pontos de encontro da cidade.

São aproximadamente 630m² e iluminação aconchegante, num lugar que naturalmente já permitia a apreciação das belezas naturais da cidade. Além disso, a estrutura, feita em madeira, conta com duas choupanas, bancos, balanço e mais de 200 refletores em led, agregando ainda mais para o turismo do bairro.

"Aqui é um lugar especial, um lugar que nos orgulha. Todo maricaense tem orgulho de apresentar o pôr do sol de Araçatiba, pois é um local que caracteriza a beleza de Maricá. O que fizemos aqui foi ressaltar a beleza da lagoa e da luz solar. Quero parabenizar cada trabalhador que participou desse projeto. Esse é mais um cartão postal da cidade", declarou o prefeito Fabiano Horta, durante a inauguração.

O prefeito fez questão de falar sobre o nome do espaço, ressaltando a importância de levar em conta, algo que todos apreciam em Araçatiba: o pôr do sol. "Em todas as inaugurações nós pensamos em nomes. Mas aqui, não tem como levar outro nome a não ser esse pela simbologia que a apreciação do pôr do sol tem para a cidade e para Araçatiba", pontuou Horta.

Responsável pela entrega, o presidente da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado completou.

"Acho que conseguimos realizar um dos maiores pontos turísticos do nosso município. Esse ponto já era muito visitado por turistas e moradores, mas agora, com esse deck, o local está ainda mais brilhante para contemplação de todos".

O deck estará à disposição da população todos os dias da semana, 24 horas. Vale ressaltar que, quando aberto parcialmente em dezembro de 2021, o espaço já estava sendo bastante frequentado por moradores e turistas, para encontros, reuniões, aniversários e books fotográficos.