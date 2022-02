Publicado 28/02/2022 00:01



Há 20 anos, a atuação da Guarda Municipal começou em Maricá. De lá para cá, no entanto, o trabalho da corporação mudou completamente.

Em 2002, quando foram aprovados 48 profissionais no primeiro concurso público, o grande desafio era lidar com as transformações da cidade que iniciava seu processo de expansão, enquanto protegia o patrimônio municipal: a sede da Prefeitura, o Hospital Conde Modesto Leal e a Câmara Municipal, todos no Centro.

Com o crescimento da cidade e da população, principalmente na última década, a Guarda Municipal ganhou novas características e profissionais. Atualmente, 173 guardas ocupam as ruas da cidade para atuar no ordenamento público.

"Nesses 20 anos de trajetória, tivemos personagens que contribuíram e contribuem com a construção desta história de sucesso, porém os protagonistas são os que saem de suas casas todos os dias, vestem seus uniformes e se propõem a entregar o seu melhor à cidade", frisa o comandante da GM, Jean Medeiros, lembrando que a corporação está vinculada à Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional.

Da turma inicial, 47 profissionais ainda atuam em Maricá. Um deles, é Janderson Brito Martins, de 39 anos.

"São 20 anos de muita luta e trabalho, mas com a sensação de dever cumprido, por poder realizar meu trabalho e saber que estou dando o meu melhor. Atuo em um município que investe no bem estar de seus moradores e sei que meu trabalho contribui para isso", afirma.

Mais 183 concursados foram convocados para a Guarda Municipal em 07/02. Eles serão capacitados e integrarão o efetivo da cidade. Novas viaturas também serão entregues este ano para quer a Guarda Municipal possa ampliar o patrulhamento na cidade.