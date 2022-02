Publicado 28/02/2022 00:01

A Prefeitura de Maricá realiza desde o dia 29/01, ações que visam garantir o ordenamento em praias e lagoas da cidade. Para isso, a fiscalização das atividades comerciais à beira desses locais se faz necessária.

Nesse primeiro momento, a Operação "Orla Limpa" tem caráter educativo. É preciso orientar comerciantes e banhistas sobre a proibição do estacionamento de veículos e afixação de barracas para venda de produtos na orla, coibindo o crescimento desordenado do comércio irregular.

A iniciativa da Secretaria de Transportes por meio da Coordenadoria de Posturas, conta com a parceria da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, que é responsável pelo efetivo da Guarda Municipal e do Proeis.

Durante a fiscalização, os agentes verificam a documentação dos comerciantes, o alvará de funcionamento e realizam a desobstrução do passeio público. As equipes já estiveram nas Praias de Itaipuaçu, Barra, Cordeirinho e Ponta Negra. No fim de semana do dia 05/02, por exemplo, foram notificados mais de 70 comerciantes.

A Orla de Jaconé e as áreas de lazer que ficam às margens das lagoas das Amendoeiras (São José do Imbassaí), Parque Nanci, Itapeba, Araçatiba e Guaratiba também serão visitadas.

"Essa primeira etapa é para que as pessoas tomem ciência das regras da prefeitura, pois quando chegar o momento de multar, elas estarão legalizadas e cientes do ato", explica Dayrlene Costa, subsecretária de Políticas Sociais, Estratégias, Gestão de Metas e Postura do 3º e 4º distritos.

Comerciante de Itaipuaçu, Márcia Ramos ficou satisfeita com a ação. "Nós, que somos pequenos empreendedores, sofremos muito com os comerciantes irregulares. Essa ação educativa é fundamental, principalmente no verão", justifica.

"Até o fim do verão, iremos a todas as regiões e queremos que esse tipo de ação seja constante, principalmente em locais com maior concentração de visitantes e banhistas", disse o subsecretário de Transporte, Claudio Monteiro.