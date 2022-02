Publicado 28/02/2022 00:01

A Secretaria de Urbanismo está sendo inserida no Sistema Municipal de Informações de Maricá, o Sinformar. Com a inclusão na plataforma de dados integrada, o acesso a informações referentes ao controle do uso e ocupação do solo da cidade será facilitado.



O software vai permitir ao servidor público salvar arquivos grandes em nuvem, trabalhar com programas de alta capacidade, oferecer mapeamentos e sistema estatístico próprios de forma segura, gerando materiais que vão servir de referência para a criação de soluções locais.



No sistema, haverá um mapa de Maricá, onde será possível anexar fotos e documentações que possibilitem a identificação do histórico completo de determinada construção.



"A plataforma irá facilitar a busca por informações de processos no trabalho diário dos fiscais. No dia a dia, eles vão verificar rapidamente a descrição completa do lote por meio de um aparelho com conexão à internet, o que também permite um controle maior do setor responsável pela aprovação do projeto. Isso assegura à secretaria maior agilidade e transparência na gestão interna e atuação externa", esclarece o secretário de Urbanismo, Celso Cabral.