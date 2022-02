O menino esbanjou felicidade ao ganhar réplica do ônibus de presente - MARCOS FABRICIO

Publicado 28/02/2022

Nem Naruto, super herói ou qualquer outro personagem infantil de televisão da moda. Quem ilustrou o aniversário de 4 anos de João Miguel, no último dia 3, foram os vermelhinhos. Mãe do pequeno, Marta Moreira não ficou surpresa com a escolha do filho, afinal, ele é fã do ônibus tarifa zero.



"Se eu deixar, o João passa o dia todo assistindo vídeos sobre esses ônibus na internet, porque é realmente fascinado por eles. Além disso, o avô dele é mecânico, então essa ligação com os veículos é algo de família", contou Marta, que encomendou um bolo com a foto do ônibus gratuito e acionou, pelas redes sociais, um funcionário da Prefeitura para auxiliá-la na decoração da festinha.



A história comoveu Araujo José. "Encontrei com eles no Centro de Inoã, onde fiz fotos e vídeos do menino animado com os Vermelhinhos passando. Naquele momento, me vi na criança e me sensibilizei, ficando muito feliz em participar dessa jornada", disse o fotógrafo.

A foto da festa viralizou na internet e o morador de Inoã foi convidado a conhecer a sede da Empresa Pública de Transportes. A visita aconteceu dias depois.



Ao lado da mãe, João Miguel caminhou sorridente. Parecia encantado com tudo que vivenciava. Seus olhos brilhavam. E brilharam ainda mais quando recebeu, das mãos do presidente da EPT, uma miniatura do ônibus tarifa zero e um kit com produtos personalizados.

"É muito gratificante ver o orgulho e a simplicidade de uma criança maricaense no empoderamento de um direito. O vermelhinho é de todos e trabalharemos sempre para preservar o direito de ir e vir com qualidade para as pessoas", destacou Celso Haddad.

"Moro em Maricá há 25 anos e é um prazer ver a cidade crescendo, sendo referência para os municípios vizinhos. A festa foi simples, mas ano que vem o tema será novamente os Vermelhinhos, dessa vez inspirada nos micro-ônibus e nos transportes híbridos, que ele já viu na internet e adorou", adiantou a mãe do pequeno.