A 82ª DP já está atrás do criminoso que esfaqueou o ex-genroFoto: Arquivo MAIS

Publicado 02/03/2022 14:55

Maricá - Um homem foi esfaqueado no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, no fim da madrugada desta segunda-feira (28/02).



O responsável pelo crime descobriu que sua ex-namorada o traia com seu ex-genro foi quando ele foi até a casa dele e deu vários golpes de faca na vítima, logo após o crime ele fugiu.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal e seu estado de saúde é muito grave.



O criminoso que o esfaqueou está foragido e é procurado pela 82ª D, onde o caso foi registrado, a Polícia Militar também está atrás do criminoso.