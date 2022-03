Família segue desesperada na procura de Leonor de 80 anos - Foto: Internet

Publicado 04/03/2022 08:54

Maricá - Uma senhora de 80 anos está desaparecida desde a última segunda-feira, feriado de carnaval

e a última vez que foi vista foi no terminal rodoviário de Itaipuaçu e na Rua dos Lírios no Barroco.

O nome dela é Leonor, ela está usando uma camiseta verde listrada, short azul florido, chinelos trocados e uma pulseira de identificação por conta dos problemas de falta de memória devido a sua idade avançada.

A família de Leonor segue desesperada e pede ajuda e qualquer informação pode ser uma esperança; os familiares pedem que entrem em contato com o número 21 96615-0065 (filha de Leonor) ou 21 97266-8282 (neta de Leonor). Ou com a 82ª DP (Delegacia no Centro de Maricá)