Motoboy morre em acidente na estrada dos Cajueiros - Foto: Carlos Alberto

Publicado 03/03/2022 23:49 | Atualizado 03/03/2022 23:53

Maricá - Um motoboy foi a vítima fatal de um grave acidente de trânsito na Estrada dos Cajueiros neste noite de quinta-feira (03/03).

De acordo com populares o motoboy foi atingido por um motorista que vinha na contramão, ele dirigia um Fiat Toro, vale lembrar que a Estrada dos Cajueiros segue com obras na via a vários meses, e não possui iluminação suficiente deixando a pista sem nenhuma segurança, o que impossibilita altas velocidades, que certamente causarão acidentes para aqueles motoristas que estão acima da velocidade que comporta a via nestas condições em que está.

O motoboy Tiago Porto, de 34 anos, morreu na hora, ele trabalhava como entregador de uma farmácia em Inoã.



O SAMU juntamente com os bombeiros estiveram no local mais não puderam fazer nada.



O corpo será removido para para o Instituto Médico Legal.