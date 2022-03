33 salvamentos durante o feriado de Carnaval - Foto: Divulgação

Publicado 04/03/2022 09:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá reforçou a atuação das equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil nas orlas da cidade para promover a segurança de banhistas e turistas durante o feriado prolongado de Carnaval, entre os dias 26 de fevereiro e 1 de março.

Os guarda-vidas e de suporte avançado registraram 13.859 ações preventivas e 33 salvamentos nas praias. O grupamento de Ronda Lagunar efetuou 48 rondas e 247 prevenções em toda a extensão das lagoas. As equipes tiveram apoio de 15 viaturas, sendo cinco no patrulhamento da faixa de areia, o que ajudou a diminuir o tempo de resposta das ocorrências.



“No feriado de carnaval trabalhamos muito com todo nosso efetivo empenhado nas praias e nos pontos de necessidade de apoio da Defesa Civil. Foram ações preventivas importantes para evitar que os banhistas se arriscassem no mar, além de efetuarmos dezenas de salvamentos. Não tivemos nenhum caso de criança perdida devido à distribuição de pulseiras e à orientação aos pais e responsáveis na orla. Também não tivemos ocorrência com óbito”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, informando ainda que a atuação das equipes continuará intensificada durante a Operação Verão, que termina no fim de março.



Identificação de crianças na orla



A Defesa Civil também atuou de forma integrada com a Secretaria de Assistência Social na identificação de crianças com pulseirinhas para evitar que se perdessem dos pais e responsáveis. Ao todo, foram feitas 14.018 identificações em cinco tendas montadas em pontos estratégicos em quatro bairros da cidade, onde a concentração de banhistas foi maior. Do total, 8.093 pulseiras foram distribuídas em Ponta Negra; 4.555 no Recanto, em Itaipuaçu; 699 na Barra; e 671 em Cordeirinho.



Serviço de prontidão 24 horas



Os serviços de emergência 24 horas estiveram de prontidão para atender todas as demandas. Ao todo, foram realizadas três vistorias, além de relatórios de vistorias geológicas, hidrológicas, e a emissão de cinco boletins meteorológicos, que são essenciais para a conduta do serviço operacional da secretaria.



Com o forte calor no município e denúncia de fogo em lixo e na vegetação, o Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio em Vegetação Rasteira foi acionado para atuar em 11 ocorrências de combate a focos de incêndio. O grupo também realizou 38 rondas para averiguação técnica.