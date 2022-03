Imagens flagaram o rosto de um dos ladrões que roubaram quatro trailers em Itaipuaçu - Foto: Reprodução

Publicado 06/03/2022 10:30 | Atualizado 06/03/2022 10:30

Maricá - Na madrugada deste sábado (05/03) dois criminosos furtaram quatro trailers que atuam vendendo e servindo lanches no Jardim Atlântico em Itaipuaçu.

Os furtos foram flagrados por câmeras de segurança e as imagens exibem toda a ação criminosa dos meliantes que conseguiram furtar quatro estabelecimentos comerciais.

Um dos bandidos ainda tentou retirar uma das câmeras, mas não conseguiu.

O caso foi registrado na 82ª DP (Delegacia no Centro de Maricá), que já está fazendo buscas pelo bairro para identificar os bandidos.

Comerciantes de Itaipuaçu falaram com nossa redação sobre a insegurança e o que sentem com a criminalidade do distrito e clamam por mais segurança.