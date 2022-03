Balanço do deck de Araçatiba é quebrado por vândalos - Foto: LSM

Publicado 07/03/2022 16:42

Maricá - Inaceitável é a palavra que define o vandalismo que deixou a cadeira de balanço do deck de Araçatiba quebrada. Inaugurada a menos de 30 dias a área de lazer em comum num dos locais para observar o pôr do Sol é um dos mais belos da cidade e foi feito com muito amor e capricho a população.

Infelizmente moradores que estavam passeando no local na manhã desta segunda-feira (07/03) viram o balanço quebrado e ficaram indignados registrando a indignação em suas redes sociais.

De acordo com a SOMAR (responsável pela realização da obra no deck) a atitude é repudiada, bem como qualquer depredação do patrimônio público.

A SOMAR informou também a imprensa de que mandará uma equipe para fazer os reparos o mais brevemente possível.

Crime:

De acordo com a Lei nº 2.848/40 do artigo 163, a detenção é de seis meses a três anos.