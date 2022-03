Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e conta com diversas atividades no município e divulgação da TV e nas redes - Divulgação

Publicado 08/03/2022 08:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá coloca no ar nesta terça-feira (08/03) uma campanha para celebrar o Dia Internacional da Mulher, com o tema “Eu resisto por mim, eu persisto por todas”. A mensagem será veiculada em redes sociais e em algumas redes de tv, como a Rede COMBRASIL TV por exemplo, que exibe para todo Brasil o conhecido Programa Fabiano MEDINA, e também na TV aberta. Haverá também uma programação especial, com palestras presenciais sobre os desafios enfrentados pela população feminina, encontros virtuais e ações voltadas à saúde e à estética.

As atividades presenciais terão início, às 9h desta terça-feira, no Esporte Clube Maricá, com a roda de conversa “Violência Doméstica e Feminicídio”, evento promovido pela Associação de Mulheres Virtuosas de Maricá, com apoio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos. No mesmo dia, a Coordenação de Políticas para as Mulheres vai participar de uma reunião online com o grupo Tecendo Redes, tratando dos atendimentos realizados no acolhimento às mulheres vítimas de violência.

O coletivo é composto por membros das secretarias de Assistência Social, Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, Saúde, Políticas Inclusivas, Educação. No fim do mês, dia 27/03, a Coordenação ainda vai realizar a Caminhada Pela Vida das Mulheres (mais detalhes serão divulgados em breve).

“O dia 8 de março marca a luta das mulheres por direitos e por igualdade. Mais que comemorar, essa data deve ser marcada por reflexões: sobre o nosso lugar na sociedade, as desigualdades, a escalada do feminicídio e a nossa participação nos espaços de poder e decisão. Esse é um passo importante para tomarmos ações concretas rumo à cidadania feminina”, afirmou Luciana Piredda, coordenadora de Políticas para as Mulheres de Maricá.

Campanha nas redes sociais

Nas redes sociais da Prefeitura de Maricá e na TV aberta, a população poderá conferir produções audiovisuais e gráficas com o tema “Eu resisto por mim, eu persisto por todas”. As ações abordam a diversidade feminina, através das histórias de Luna Lima, Arlete Batista, Heliza Ribeiro, Jurema Nunes e Maria Isolda, moradoras que simbolizam a resistência às adversidades e persistem na busca para ocupar os seus espaços. O primeiro vídeo apresenta essas mulheres que vivem diferentes lutas, mostrando a importância de reconhecer a força feminina e o papel da sororidade para reverberar essas vozes.

Saúde oferecerá atendimentos especializados às mulheres

As Unidades de Saúde da Família (USF) de Maricá contarão com ações específicas às demandas das mulheres, com rodas de conversa, exames preventivos e ginecológicos, dia de beleza, solicitação de mamografia, além de teste rápido para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As atividades começam às 9h desta terça-feira (08), na USF Bairro da Amizade e continuam em diversas unidades até 23/03. A programação completa pode ser acessada clicando aqui.

Outra ação será voltada às colaboradoras da Rede de Urgência e Emergência (RUE) de Maricá, profissionais da saúde e demais áreas. Elas poderão participar de um circuito funcional comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, que irá ocorrer em 11/03, a partir das 17h30, na orla de Araçatiba, com atividades aeróbicas, sessão de massoterapia e auriculoterapia, incentivando um estilo de vida saudável. As inscrições podem ser realizadas na administração do Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), UPA de Inoã, Unidade de Emergência 24 Horas Santa Rita (Itaipuaçu), bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e nos polos de atendimento à Covid-19.

Moradoras terão dia de beleza no CRPI

O Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI), espaço vinculado à Secretaria de Políticas Inclusivas, promoverá um evento para celebrar o Dia da Mulher no dia 11/03. Entre 9h e 13h, o Instituto Embelleze estará no local com profissionais para realizar gratuitamente procedimentos relacionados ao cabelo e sobrancelhas, além de haver demonstração de dança no ritmo Zumba e sorteio de brindes. Vale destacar que as interessadas no serviço de corte e escova deverão comparecer com os cabelos lavados.

Os serviços serão oferecidos apenas para moradoras de Maricá e, para evitar aglomerações, deverá ser feito agendamento do atendimento desejado até as 13h de quarta-feira (09/03), na sede do CRPI — Rua Boaz Velasco, quadra 27, lote 01, Eldorado — ou através do telefone (21) 3005-4107.