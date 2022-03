Mulher surta com atendimento da Enel e quebra tudo na agência - Foto: Carlos Alberto

Publicado 08/03/2022 10:07

Maricá - Uma mulher surtou e quebrou tudo dentro da agência de atendimento ao consumidor de energia elétrica da região, a Enel, no centro de Maricá. O surto aconteceu na tarde de ontem (segunda-feira 07/03) e terminou com a surtada presa.

A usuária dos serviços estava indignada com o atendimento, e após horas do lado de fora da agência (sim, a empresa deixa os usuários do lado de fora esperando o atendimento por horas, no sol) finalmente ele foi atendida, ela surtou após não conseguir finalizar o atendimento e começou quebrar tudo e a jogar objetos da agência no chão.

Os funcionários chamaram a Polícia Militar e a Guarda Municipal, ela foi detida levada para a 82ª DP (Centro de Maricá), sendo autuada pelo crime da dano ao patrimônio público.