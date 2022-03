A fiscalização ocorreu às margens da lagoa de Bambuí e em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2022 10:40 | Atualizado 09/03/2022 11:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá fiscalizou 32 obras em andamento e sete construções não regularizadas em área de proteção ambiental durante ação na terça-feira (08/03). A operação da Secretaria municipal de Urbanismo vistoriou lotes às margens da lagoa de Bambuí e no Recanto, em Itaipuaçu.

A primeira fiscalização aconteceu no bairro de Bambuí, às margens da lagoa, e foram identificadas sete obras irregulares em área de proteção ambiental, ou seja, uma área não edificante. Já em Itaipuaçu, no Recanto, no condomínio Floresta do Elefante, a fiscalização ocorreu devido a diversas denúncias sobre construções irregulares.

Entre as obras vistoriadas, cinco em andamento foram notificadas para apresentar documentação dos imóveis e dar entrada no processo de legalização. O não cumprimento no prazo estabelecido pela fiscalização acarretará em multa, que ficará registrada na matrícula imobiliária do imóvel.