O caso foi registrado na Delegacia no Centro de MaricáFoto: Maurício Peçanha

Publicado 11/03/2022 08:24

Maricá - Um automóvel gol, de cor branca foi roubado no bairro do Flamengo na manhã de ontem, o carro estava estacionado na Rua República dos Italianos.

O proprietário pede ajuda para a localização do veículo que foi visto pela última vez no bairro de Inoã por volta das 11 horas da manhã. A placa do automóvel: QQ07D42.

Qualquer informação pode ser enviado para o WhatsApp da nossa redação: (21) 98560-6377 ou para a Delegacia de Polícia no Centro de Maricá onde o caso foi registrado.