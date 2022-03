Caminhão pega fogo na Serra do Lagarto - Foto: Reprodução

Publicado 10/03/2022 16:36 | Atualizado 10/03/2022 16:37

Maricá - "Um tremendo perigo", foi como populares descreveram uma carreta que pegou fogo próximo a Serra do Lagarto, na tarde desta quinta-feira (10/03).

A fatalidade aconteceu próximo a divisa de Maricá com Itaboraí, e ninguém soube informar até agora o que provocou o incêndio no veículo. A Polícia Militar rapidamente interditaram as duas vias pois havia o perigo de explosão.

O Corpo de Bombeiros do Destacamento de Maricá chegou bem rápido e combateram as chamas da carreta, a estrada segue interditada.