Policiais Militares prenderam o assassino logo após o crime - Foto: Arquivo MAIS

Policiais Militares prenderam o assassino logo após o crimeFoto: Arquivo MAIS

Publicado 11/04/2022 10:05

Maricá - Um homem foi assassinado após participar de uma calorosa discussão na manhã de ontem (domingo 10/04) em Inoã, a discussão acontecia próximo a uma base do PROEIS, na Rua São João, o assassinato aconteceu ali também em plena luz do dia e próximo a unidade policial.



Dois comerciantes da localidade estavam discutindo muito, um deles identificado como Fábio Júnior dos Santos, de 42 anos recebeu vários tiros no fim da discussão, quando o assassino pegou uma arma e disparou várias vezes contra a vítima.



Fábio não resistiu e morreu no local. Os bombeiros foram chamados mas nada puderam fazer.



Agentes da Divisão de Homicídios chegaram ao local para realizar a perícia técnica no cadáver, o corpo foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil para o Instituto Médico Legal.

Policiais Militares prenderam na hora o assassino e sua identidade ainda não foi revelada.