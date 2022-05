A vítima após o crime registrou a ocorrência na 82ª DP - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 18/05/2022 08:53 | Atualizado 18/05/2022 08:58

Maricá - Um homem foi assaltado e violentamente agredido por mendigos que estão morando na rua no bairro da Barra em Maricá, o crime aconteceu no fim da tarde ontem (terça-feira, 17).

Informações relatam que a vítima tinha acabado de sair do trabalho e caminhava tranquilamente no calçadão da beira da praia quando foi surpreendido pelos moradores de ruas assaltantes.



No crime, os meliantes usaram pedaços de madeiras para intimidar o homem o agredindo e aí roubaram pertences do homem, que sempre fazia essa caminhado após o trabalho pelo calçadão da orla.



O caso foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá, a Polícia Civil investigará o caso.