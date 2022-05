Alunos da terceira idade na festa do Baile das mães - Foto: Katito Carvalho

Alunos da terceira idade na festa do Baile das mãesFoto: Katito Carvalho

Publicado 20/05/2022 19:50 | Atualizado 20/05/2022 19:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promoveu na tarde desta sexta-feira (20/05), mais uma edição do tradicional Baile das Mães com música ao vivo, que reuniu cerca de 250 alunos e professores das oito unidades do programa na sede da Secretaria, na Rua Clímaco Pereira, 269.

“Estamos realizando um belo baile para agradecer essas pessoas que são mães duas vezes ou mais. E aqui em Maricá vemos esse agradecimento com um programa que oferece gratuitamente dezenas de atividades sociais, culturais e físicas para a melhor idade. Essas pessoas são rejuvenescidas de corpo e alma”, comentou o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Tatai.

Diversão garantida

Os convidados caíram no forró, com show da banda Tá Tudo em Casa. O clima ferveu com sertanejos, axé, reggae e outros gêneros musicais, que fizeram a alegria dos foliões.

“Voltar fazendo o baile da melhor idade é maravilhoso! Sempre que faço show aqui tenho que estar com uma dose extra de energia, pois esses idosos são bastante alegres e animados”, disse a cantora Cida Campos.

A aposentada Jussara da Silva, de 69 anos, comentou que é a primeira vez que participa do baile e que adora fazer amizades nas festas. “É a minha primeira vez no baile e estou extremamente feliz e animada. Adoro me divertir, dançar e sempre que há oportunidade de participar dessas festividades, eu participo”, contou.