Maricá

Drogas, armas, munição e colete a prova de balas foi apreendido no Saco da Lama

Todo o material estava dentro de um tonel de plástico e enterrado no solo, esconderijo para os criminosos e para as vendas no tráfico de drogas na região

Publicado 18/05/2022 17:51 | Atualizado há 23 horas