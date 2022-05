Tarado é preso por se masturbar para mulheres em Inoã - Foto: Carlos Alberto

Publicado 18/05/2022 13:56

Maricá - Duas mulheres, que foram vítimas de um tarado, o reconheceram através de fotografias e o acusado foi preso por se masturbar para mulheres nas ruas, a prisão e os crimes aconteceram em Inoã.

As ocorrências segundo as informações aconteciam da seguinte forma: o acusado parava mulheres em ruas do bairro para pedir informações e quando as vítimas respondiam o homem se masturbava na frente delas, segundo as mulheres vítimas do tarado, elas descreveram como "terríveis momentos de terror", e que poderiam ter sido estupradas.



Após levantamento em câmeras de vigilância a placa e o carro do homem foram encontradas. O automóvel do sujeito foi encontrado em um posto de combustíveis, o meliante estava também no posto.

Agentes militares o levaram para a Delegacia 82ª DP no Centro da cidade.