A foto mostra como os produtos eram armazenados para venda a população, total falta de higiene em recipientes inapropriadosFoto: Carlos Alberto

Publicado 18/05/2022 10:32 | Atualizado 18/05/2022 10:33

Maricá - Agentes da UPAM (Unidade de Policia Ambiental) encontraram e flagraram um Centro de Reciclagem com diversas irregularidades, um risco a saúde ambiental, ontem (17) em Itapeba.



Muitas denúncias foram feitas o que motivou os policiais a irem até a empresa que fica na Rodovia Amaral Peixoto, já na empresa a polícia encontrou diversas irregularidades como por exemplo; material de reciclagem em contato com o solo, embalagens plásticas com água parada, e vasilhames contendo óleo de cozinha, entre outros.



A empresa foi acusada de vender produtos inapropriados para consumo e foi constatado pela Polícia que inclusive os viu sem embalagem para a venda aos clientes, no valor de R$ 15,00 produto exposto e causador de danos a saúde dos compradores.



Os proprietários da empresa foram detidos e não apresentarem os documentos e as licenças qu para a realização das atividades comerciais ali encontradas.



Os acusados foram levados para a 82ª DP (Maricá).