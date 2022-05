Armas, Colete a prova de balas; maconha e cocaína estão enre o material ilícito apreendido pela 82ª DP, Centro de Maricá - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 18/05/2022 17:51

Maricá - Uma grande quantidade de drogas, uma carabina, um revólver calibre 45, munição, dois coletes a prova de balas, uma grande quantidade de pinos de cocaína, e de maconha além de pastas para confecção de drogas foi apreendida por uma equipe da 82ª DP (Centro de Maricá) na tarde desta quarta-feira (18).

Todo o material do tráfico de drogas foi encontrado por agentes da Polícia Civil na localidade conhecida como "Saco da Lama", no Bairro da Amizade. Todo o material estava dentro de um tonel de plástico e enterrado no solo, um perfeito esconderijo para os criminosos e para as vendas no tráfico de drogas na região.

Após denúncias e muita investigação, os agentes chegaram até o local e após um intenso cerco, conseguiram identificar o esconderijo, em um terreno baldio. Todo o material foi aprendido e lavado para o 82ª, a Polícia informa que toda a informação e denúncia é anônima e ajuda muito a reprimir a criminalidade e a coibir o trafico de entorpecentes.