Daniela Rodrigues Giardinieiri foi presa após investigação feita pelo 82ª DP, Centro de MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 18/05/2022 17:40

Maricá - Foi presa ontem (17) uma mulher que participava de uma quadrilha de sequestradores, ela participou como cúmplice do sequestro e assassinato do motorista André Luiz da Rocha Guimarães, morador de São José do Imbassaí, André foi encontrado sem vida no Condado a meses atrás.

Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá) rastrearam as transferências via Pix feitas pelos criminosos e descobriram que os valores roubados foram direto para a conta bancária da criminosa identificada como Daniela Rodrigues Giardinieiri de 25 anos.

Daniela era parente dos sequestradores que mantiveram André Luiz da Rocha Guimarães como refém. A Polícia Civil informa que as pessoas que participam mesmo que indiretamente desses "esquemas" criminosos e recebem dinheiro em sua conta não ficarão impunes, e são enquadrados como membros da organização criminosa.

Daniela Rodrigues Giardinieiri foi capturada no município de São Gonçalo e já se encontra a disposição da Justiça.