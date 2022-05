11 potes de pasta de chocolate, 6 escovas dentais e 4 desodorantes foram furtados pela mulher no supermercado - Foto: Carlos Alberto

11 potes de pasta de chocolate, 6 escovas dentais e 4 desodorantes foram furtados pela mulher no supermercadoFoto: Carlos Alberto

Publicado 19/05/2022 09:25

Maricá - Uma mulher furtou diversos itens em um supermercado em Inoã, ela acabou sendo presa pela Polícia Militar.

Informações relatam que ela entrou em um supermercado no fim da tarde de ontem (quarta-feira 18) como se fosse uma cliente normal, no entanto ela furtou vários produtos das prateleiras.



Quando ela tentou sair da loja, funcionários que já tinham percebido o roubo a impediram de sair e com ela foi encontrado 11 potes de pasta de chocolate, 6 escovas dentais e 4 desodorantes, a Polícia Militar foi acionada.



Os policiais do DPO de Inoã chegaram no supermercado e levaram a mulher para a 82ª DP (Centro de Maricá). Logo em seguida ela foi levada para a Central de Flagrantes, a 76ª DP.