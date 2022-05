Exposição de Carros Antigos voltará na orla de Araçatiba - Foto: Fernando Silva

Exposição de Carros Antigos voltará na orla de AraçatibaFoto: Fernando Silva

Publicado 19/05/2022 13:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, de sexta-feira (20/05) a domingo (22/05), o III Festival de Maricá (FestMar) na orla de Araçatiba, com exposição de carros antigos, shows, feira de artesanato e gastronomia.

O evento é organizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com as secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais, e marca o início das comemorações dos 208 anos de Maricá, celebrado no dia 26/05.



No FestMar, o público vai conferir uma belíssima exposição de carros antigos como fuscas, chevettes, malibus, variantes, opalas e kombis. Durante o festival, os visitantes vão poder experimentar as bebidas artesanais, degustar a boa gastronomia oferecida na praça de alimentação, usufruir do espaço kids e curtir shows de rock com covers de Tim Maia, Cazuza, Cássia Eller e muito mais.



O presidente da Codemar, Olavo Noleto, convidou o público para apreciar o festival, que ficou suspenso por dois anos por causa da pandemia da covid-19.



“O projeto dialoga com o setor do turismo, com restaurantes e com as pessoas que querem conhecer Maricá. Hoje o município tem uma presença diferente no imaginário das pessoas lá fora. O FestMar é mais um projeto que traz as pessoas para conhecerem a maravilhosa Maricá”, afirmou.



Polo gastronômico



O secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, explicou que os food trucks que ficam ao redor da Praça Tiradentes terão preferência para ocupar os estandes do polo de gastronomia do evento e antecipou que em breve será criado o polo gastronômico de rua da Orla de Araçatiba.



“FestMar é um projeto que busca fortalecer ainda mais a imagem da cidade. Um município que potencializa todo o seu trabalho na área de gastronomia de rua e envolvendo carros antigos. Esse projeto antecede as festividades do aniversário da cidade para que a pudéssemos dar opções ao público de frequentar ambos os eventos”, disse.



Ações de trânsito e segurança



Quem for curtir o festival deve ficar atento ao trânsito da região. A Rua Álvares de Castro será fechada na altura da Rua 36. Os motoristas que trafegarem no sentido Boqueirão, vão entrar na Rua 36, acessar a Rua 35 para sair novamente na Rua Álvares de Castro. Já aqueles que vêm do Boqueirão, devem acessar a Rua 35, segui-la até o final para sair novamente na Rua Álvares de Castro. Não haverá estacionamento no local.



A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional vai atuar com 24 agentes por dia, sendo 18 guardas municipais e seis policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), com apoio de quatro viaturas e duas motocicletas. As equipes farão o patrulhamento na orla já a partir das 10h, intensificando no período da tarde com rondas no local até o término do evento.



Confira programação musical:



Sexta-feira (20/05)



20h – Banda RJ-106



22h – Os Imortais (Covers de Tim Maia, Cássia Eller, Tributo ao poeta)





Sábado (21/05)



18h – Thiago Dantas



20h – Amanda Silva



22h – Faixa Etária





Domingo (22/05)



15h - ThunderRock



17h - Café Bourbon



19h – Os Bartiras