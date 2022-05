Segunda dose de reforço para 3ª idade da vacina contra COVID-19 - Foto: Anselmo Mourão

Segunda dose de reforço para 3ª idade da vacina contra COVID-19Foto: Anselmo Mourão

Publicado 20/05/2022 09:48 | Atualizado 20/05/2022 09:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá inicia na próxima segunda-feira (23/05) a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) contra a covid-19 nos idosos da faixa etária dos 60 anos. A vacinação deste público inicia pelos idosos de 69 e 68 anos nos dias 23 e 24/05; seguindo para 67 e 66 anos em 25 e 30/05; 65 e 64 em 31/05 e 01/06; 63 e 62 em 02 e 03/06; chegando a 61 e 60 anos nos dias 06 e 07/06. A dose estará disponível em oito polos fixos de vacinação para quem recebeu o primeiro reforço há, pelo menos, quatro meses.

O idoso deve apresentar um documento de identidade com foto, CPF, além do comprovante de vacinação em um dos polos do município para receber a dose. Os acamados ou com dificuldade de locomoção severa podem receber a vacina em casa. Basta agendar na sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência.

“Estamos ampliando a aplicação do segundo reforço aos idosos da faixa etária dos 60 anos. Se você estiver dentro do prazo para receber a dose, procure uma das unidades de saúde da família que estão aplicando a vacina para manter a proteção em dia. E se você tem mais de 70 anos e ainda não recebeu a sua dose de reforço, não adie ainda mais a sua proteção. A vacina também vai estar disponível para você”, convidou a secretária.

População acima de 18 anos ainda deve receber um reforço

Mais de 79 mil pessoas acima de 18 anos já receberam a dose de reforço, indicada a partir dos quatro meses após a aplicação da segunda dose ou dose única. O número corresponde a cerca de 62% da população adulta. A aplicação do reforço continua ocorrendo normalmente para esta faixa-etária, de segunda a sexta-feira, também nos oito polos de vacinação.

Além da dose de reforço em geral e dose extra para o grupo de pessoas imunossuprimidas (pessoas com baixa imunidade), o município segue aplicando a segunda dose, com intervalo reduzido para 21 dias na vacina da Pfizer e oito semanas para a AstraZeneca, e repescagem da primeira dose para todos acima de 12 anos.

Locais de vacinação

Segunda a sexta-feira – das 9h às 16h

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Jardim Atlântico- Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

USF Santa Paula- Estrada de Cassorotiba, s/n.

USF São José 2- Estrada da Cachoeira, s/n

USF Chácara de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.

USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.

USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n.

USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.