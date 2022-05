Preservação de jacarés no Manu Manoela ganha projeto de preservação - Foto: Evelen Gouvêa

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebrou o Dia Mundial da Biodiversidade neste domingo (22/5) com o lançamento do projeto ‘Jacarés do Manu’, que pretende criar um santuário para os cerca de 40 jacarés da espécie papo-amarelo que habitam o canal e a área de pântano do loteamento Manu Manuela. A iniciativa é da Associação de Moradores da localidade e do grupo comunitário Mulheres do Manu com apoio de órgãos como a Secretaria da Cidade Sustentável e a autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar).

O evento reuniu moradores e representantes do governo municipal na quadra do bairro. Em seguida, todos participaram de uma caminhada à beira do canal, onde foram instaladas placas explicando o ciclo de reprodução dos répteis. O grupo avistou alguns dos animais no leito do canal, o que despertou a curiosidade principalmente das crianças.

“Para preservar o jacaré, não pode poluir o canal jogando lixo nele”, recomendou o pequeno João Francisco Coutinho, de 8 anos, eleito guardião-mirim da preservação no bairro. Para a presidente da associação, Thainá Vila Real, o apoio do governo nesta causa é algo significativo. “Essa é uma das lutas que temos em nosso loteamento, que lida com a educação especialmente dos pequenos no trato com os animais”, disse ela, lembrando que os moradores serão orientados a não oferecer alimentos ou provocar os répteis que vivem ali.

De acordo com a Secretaria de Cidade Sustentável, os jacarés serão catalogados e monitorados para que seu habitat seja mantido no loteamento. O secretário Hélter Ferreira garantiu que a pasta está à disposição da comunidade neste propósito. “Viemos aqui para abraçar essa causa porque sabemos o quanto é difícil organizar a comunidade e levar à frente seus projetos”, declarou.

O vice-prefeito Diego Zeidan disse que este é mais um avanço que a cidade demonstra e que o trabalho feito no Manu Manuela deve chegar a outros bairros da cidade. “É importante ver essa relação do governo com a comunidade. É essa parceria que transforma os bairros com uma gestão democrática”, afirmou.