Homem dirigindo moto sem habilitação Foto: Pedro Ferrer

Publicado 23/05/2022 10:25 | Atualizado 23/05/2022 10:42

Maricá - Na noite de ontem (domingo 22), equipe da Guarda Municipal em patrulha de rotina pelo bairro do Parque Nanci, apreenderam uma motocicleta que era pilotada por um motorista sem habilitação.

A motocicleta estava com a documentação atrasada e sem itens obrigatórios.



A motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio legal. O motorista responderá por conduzir veículo em habilitação de acordo com a legislação do código de trânsito.