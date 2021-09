Agentes da SuperVia realizando manutenção na estação de Edson Passos, em Mesquita - LEONARDO

Publicado 31/08/2021 22:26

A Supervia realizou a poda de árvores e a manutenção na área da estação de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A ação faz parte da parceria da companhia com a Defesa Civil Municipal.



“Percebemos que muitas árvores estavam ultrapassando os limites da área da Supervia, trazendo risco que os galhos caíssem nos pedestres e veículos ao longo da via, então, achamos necessário fazer esse contato com a concessionário para evitar possíveis danos”, explica Rodrigo Freitas, diretor operacional da Defesa Civil de Mesquita.



Além desse serviço, foi realizada no Viaduto Dicró, no Centro, a poda de árvores de uma extensão de 200 metros aproximadamente.



O Viaduto Dicró, no Centro de Mesquita Divulgação

Dessa forma, a equipe de manutenção responsável realizará periodicamente demandas como essa nas estações da cidade.

