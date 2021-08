Câmara de vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 30/08/2021 19:44

de vereadores de Mesquita , na Baixada Fluminense, se envolveu em mais um problema. Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro deliberaram umapara o representante no valor de R$ 5.557,95 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), equivalente a umapelos órgãos jurisdicionados do Tribunal.

De acordo com a certidão de condenação nº 995/2021: “Visto, relatada e discutido o feito que versa a 2ª Coordenadoria de Auditoria de Pessoal junto à Câmara Municipal de Mesquita, tendo como objetivo o cumprimento da Deliberação TCE-RJ nº293/18, considerando o Sr. Saint Clair em atender tempestivamente às determinações desta Corte de Contas”.



O valor aplicado ao vereador é, aproximadamente, 1.500 vezes o valor unitário da UFIR-RJ/2021, se comparado à época dos fatos. Ainda sobre o pagamento, ficou predeterminado, caso Sancler não pague a multa, a expedição de oficio.



Denúncias



Na última semana, o ex-vereador Leonardo Andrade e a atual vereadora Ana Cris Gêmeas encaminharam ao Ministério Público ofícios denunciando por infração política administrativa e por manter funcionários fantasmas dentro do município o Presidente Sancler Nininho.



O Ministério Público segue investigando as denúncias que têm como suspeitas, irregularidades em licitações com possíveis tráficos de influências e pagamentos, contrato de reforma da tribuna legislativa por empresa que decretou falência 14 dias após o contrato, com pagamento o dobro do valor em forma de aditivo e vantagens indevidas a determinados funcionários aliados ao presidente.