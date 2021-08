Material apreendido pelo 20º BPM - Reprodução/ 20º BPM

Publicado 25/08/2021 22:14

20º BPM prenderam um homem, que não teve a identidade divulgada, no bairro da Chatuba, em material entorpecente.

Segundo informações dos agentes, uma equipe estava em patrulhamento quando avistou o homem em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga, mas foi alcançado pela equipe policial. O indivíduo foi preso, e a ocorrência encaminhada a 53ª DP (Mesquita).



Na ação, os policiais apreenderam 120 cápsulas de pó branco, 100 trouxinhas de erva seca picada, 150 pedras de crack e um rádio transmissor.



O 20 BPM conta com a colaboração da população para continuar com a segurança do município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177 ou pro 190.