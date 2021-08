Única vereadora mulher de Mesquita, Ana Cris Gêmeas (PSD) - Reprodução

Publicado 23/08/2021 19:11

A única mulherda Câmara Municipal de Mesquita , na Baixada Fluminense, abriu uma notícia crime contra o presidente do legislativo, o vereador. A vereadora Ana Cris Gêmeas, PSD, denunciou Sancler pore pordentro da casa legislativa, mesmas irregularidades que foram expostas em uma matéria jornalística da TV Globo, no início deste mês. O Ministério Público está investigando as denúncias.

Segundos os fatos presentes no oficio nº 23, encaminhado pela vereadora denunciante, Sancler Nininho, presidente da Câmara de Mesquita, se recusa a prestar informações a respeito de quantitativo de servidores, pagamentos, contratos, emissão de cheques, dentre diversas informações requeridas e cujo prazo já expirou. Sendo assim, ferindo os princípios da administração pública.



“As denúncias são graves e devem ser investigadas por esta Casa de Leis que tem o dever de dar uma resposta a população, ainda mais em tempos de pandemia, de desemprego, etc. Não podemos nos calar neste momento, e devemos sim receber a denúncia e dar andamento as investigações de forma transparente”, argumentou a vereadora Ana Cris Gêmeas.



Diante dos fatos, a vereadora submete ao plenário, em primeira sessão seguinte ao seu protocolo, a uma votação acatando ou não a denúncia pelos demais vereadores, tendo em vista que, segundo a denunciante, os apoiadores de Sancler “fingem” não notar tais irregularidades presentes no legislativo.



Ainda segundo as informações do ofício, Ana Cris se baseia em provas robustas de matéria veiculada pela TV Globo para apresentar e expressar sua indignação com o atual cenário que o Legislativo de Mesquita se encontra:



“O Presidente mantem diversos funcionários fantasmas na folha de pagamento da Câmara de Mesquita, onerando os cofres públicos e com suspeitas fortes de desvio de valores de rescisão de servidores exonerados para a conta de seu cunhado”.



Por fim, a vereadora apresenta diversas suspeitas contra Sancler, na esperança de que o Ministério Público investigue e entregue a população a devida transparência que o Legislativo de mesquita deveria ter. Seguem as suspeitas expostas pela vereadora Ana Cris Gêmeas (PSD):



- Funcionários fantasmas.

- Irregularidades em licitações com possíveis tráficos de influências e pagamentos.

- Contrato de reforma da tribuna legislativa por empresa de que decretou falência 14 dias após o contrato com dispensa de licitação, com pagamento o dobro do valor em forma de aditivo.

- Vantagens indevidas a determinados funcionários aliados ao presidente.

- Suspeita de cheques indenizatórios nominais de funcionários sem seu conhecimento, sendo depositado na conta do cunhado do presidente Sancler Nininho, senhor Winkler Gouveia (podendo ter muito mais desvios).