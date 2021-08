Espaços que oferecem potenciais riscos à população podem ser vistoriados e avaliados pela Defesa Civil: ligue pelo telefone 199 ou a partir do Colab - Divulgação

Espaços que oferecem potenciais riscos à população podem ser vistoriados e avaliados pela Defesa Civil: ligue pelo telefone 199 ou a partir do ColabDivulgação

Publicado 24/08/2021 20:46

Agentes dade Mesquita realizaramem uma residência na Rua Magno De Carvalho, no bairro Chatuba, para avaliação das condições do imóvel após ser afetado porproveniente deDe acordo com a pasta e após verificação das condições do local, os profissionais orientaram os moradores com as melhores ações para preservar a estrutura da construção e a segurança de todos.