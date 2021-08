covid-19 - Foto: Internet

Publicado 29/08/2021 17:31 | Atualizado 29/08/2021 17:34

Boletim Epidemiológico de hoje, dia 29, o município de 3.971 casos positivos da doença. O número de óbitos, 446, não apresentou novos registros desde a última atualização.

De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem, ao todo, 3.971 casos positivos da doença. O número de óbitos, 446, não apresentou novos registros desde a última atualização.

Ao todo, 3.500 mesquitenses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Mesquita tem 23 e podem ser descartados 2.255 casos.

Vacinação

O município vacina, nesta segunda-feira, 29, a população a partir de 15 anos de idade, além das pessoas inseridas em algum dos grupos prioritários que ainda não receberam a primeira dose da vacina. O atendimento exclusivo para o grupo acontece em dois postos: as clínicas da família São José e Jacutinga. Já o Drive-thru do Paço Municipal, que também imuniza pedestres, continua com a imunização de pessoas com 18 anos ou mais.

A pasta reforça que, agora, as clínicas da família São José e Jacutinga distribuem senhas na vacinação contra covid-19 até 16h, assim como o Drive-thru do Paço Municipal. Munícipe, atente-se!