PM acionou o SAMU e a DHBF para o local - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 27/08/2021 17:02 | Atualizado 27/08/2021 17:04

homem foi morto a tiros em plena luz do dia, na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Santo Elias, em

Umfoia tiros em plena luz do dia, na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Santo Elias, em Mesquita , na Baixada Fluminense. Até a publicação desta reportagem, ainda não se sabe a identidade da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para ocorrência. No local, a vítima já foi encontrada em óbito.



Segundo relatos de moradores, o homem trabalhava para uma rede de internet clandestina, Gatonet, mas a informação ainda não foi confirmada.



O fato aconteceu próximo a um valão, entre as ruas Antônio Borges e Paz e Amor.



Com este caso, moradores foram até as redes sociais reclamar dos constantes crimes e roubos que vem acontecendo na região e solicitam uma atenção imediata por parte das autoridades municipais.



A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.