Publicado 01/09/2021 17:42

Cabo Daniel Alexandrino de Oliveira, de 32 anos, lotado do 16º BPM (Olaria), foi encontrado baleado em assalto, nesta quarta-feira (1º). O caso aconteceu na Rua Bahia com a Av. São Paulo, no bairro Juscelino.

Segundo informações do Batalhão, agentes do 20º BPM, em Mesquita, procederam para verificar uma vítima de tiro. Ao chegar no local, observaram que além do PM morto, outro ficou ferido de raspão.



Os agentes socorreram o PM ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas a vítima não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde do segundo agente atingido de raspão na ação.



Ainda segundo relatos de moradores da região, a troca de tiros durou, aproximadamente, um minuto e pode ser ouvida de quarteirões distantes.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar o caso.

