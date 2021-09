Mesquita inicia aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 09/09/2021 21:12

Nesta quinta-feira, dia 9, Mesquita iniciou a. No primeiro momento, a nova dose do imunizante será destinada aos idosos em instituições de longa permanência, e em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde fará a aplicação nos idosos mesquitenses que estão cadastrados no Programa Melhor em Casa.

Vacinação por faixa etária



Enquanto isso, a cidade continua com a vacinação do resto da população. A imunização contra covid-19 entre esta quinta-feira e sábado será para pessoas a partir de 13 anos e também para pessoas com deficiência que têm a partir de 12 anos de idade. Vale ressaltar que este grupo só pode ser vacinado nas clínicas da família Jacutinga e São José, e na presença de um responsável legal.



No momento da vacinação, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos comprobatórios para as pessoas com deficiência, como laudo médico ou cartão de gratuidade de transporte público, por exemplo.



A pasta reforça que, nas clínicas da família São José ou Jacutinga, as senhas são distribuídas até 16h de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, as senhas são distribuídas até 11h nas clínicas.