Mesquita terá vacinação contra a Covid-19 no feriado da Independência Reprodução.

Publicado 06/09/2021 20:49

A vacinação contra a covid-19 em Mesquita nesta terça-feira, dia 7 de setembro, será para pessoas a partir de 14 anos e também para pessoas com deficiência a partir de 12 anos de idade. As clínicas da família São José e Jacutinga e o Drive-thru do Paço Municipal, com senhas distribuídas até 13h, aplicam as vacinas das 8h às 14h.

Os adolescentes entre 12 e 17 anos só serão imunizados nas clínicas da família Jacutinga e São José e na presença de um responsável legal. Já quem tem a partir de 18 anos tem também a opção de se imunizar no drive-thru montado no Paço Municipal.

Em Mesquita, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos comprobatórios para as pessoas com deficiência, como laudo médico ou cartão de gratuidade de transporte público, por exemplo.

Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:

– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Nesta terça, das 8h às 14h (senhas distribuídas até 13h). Primeira dose para pessoas a partir de 18 anos e segunda dose de AstraZeneca e CoronaVac.

– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Nesta terça, das 8h às 14h (senhas distribuídas até 13h). Primeira dose para pessoas a partir de 14 anos e segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Nesta terça, das 8h às 14h (senhas distribuídas até 13h). Primeira dose para pessoas a partir de 14 anos e segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.