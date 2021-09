Disque Denúncia busca informações sobre envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, Daniel Alexandrino de Oliveira, atingido por tiros durante uma suposta tentativa de assalto em Mesquita - Divulgação

Publicado 02/09/2021 18:48

Disque Denúncia busca informações sobre os envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, Daniel Alexandrino de Oliveira, atingido por tiros durante uma suposta tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (01), no cruzamento da Rua Bahia com a Av. São Paulo, no bairro Juscelino, em

A polícia do Rio divulgou um cartaz solicitando algumas informações que possam contribuir nas investigações. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar o caso.



Segundo informações, os agentes socorreram o PM ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas a vítima não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Além do cabo, outro policial militar, que estava com Daniel no momento, ficou ferido.



As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099, ou pelo Aplicativo para celular (Disque Denúncia). A recompensa é de R$ 5 mil. O Anonimato é garantido.

