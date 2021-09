53ª DP (Mesquita) - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 02/09/2021 22:01

Em ação conjunta, policiais civis da 53ª DP ( Mesquita ) e militaresem flagrante umacusado de. Ele foi localizado nesta quinta-feira (2) por meio de rastreamento do aparelho celular da vítima.De acordo com a Delegacia, os agentes foram informados que um indivíduo havia acabado de roubar um carro e levar a proprietária junto. Em seguida, um familiar da vítima informou aos policiais a possível localização do celular dela, que ainda estava ligado e com acesso à internet. Após buscas ao local indicado pelo aplicativo do aparelho, o ladrão foi localizado e detido. Ele estava com o celular da vítima, que já havia sido libertada.Ainda segundo a, ao ser interrogado, o ladrão confessou o crime e forneceu informações sobre o comparsa que participou do assalto. O bandido foi conduzido para a delegacia, onde foi reconhecido.Por fim, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.