Passarela deteriorada em Mesquita coloca em risco vida de pedestres

Publicado 03/09/2021 19:21

Mesquitenses que precisam atravessar diariamente aque liga osenviaram imagens a nossa redação reclamando do estado em que se encontra a estrutura, e cobrando serviços dignos e imediatos dos órgãos competentes e Prefeitura de Mesquita

O morador do bairro Santo Elias, Marcos Antônio, comentou que necessita da passarela todos os dias para levar seus filhos para a escola, mas alega que a estrutura está completamente deteriorada, podendo causar graves acidentes aos pedestres.



“Peço ajuda para que os órgãos competentes providenciem os reparos, para que não só as minhas, mas as diversas mães e alunos que utilizam da mesma, possam transitar com segurança”, disse.



Nas imagens recebidas, diversos buracos, de diferentes tamanhos, são vistos na estrutura, alguns deles com visão para a vegetação que se encontra debaixo da passarela. Também é alarmante a quantidade de lixo e entulhos encontrados ao lado de um dos acessos.



Uma segunda moradora, ao ver a indignação do mesquitense, reforçou o perigo que a travessia pode causar aos demais: “Nesta semana, eu e meu esposo nos machucamos nesses ferros que ficam expostos. Absurdo isso”, relatou.



O mesquitense Rodrigo Trajano reforçou: “Todas as passarelas da via light se encontram em péssimo estado. Os pedestres têm que decidir entre subir e ser assaltado ou correr risco de ser atropelado”.



Diante dos relatos apresentados, o grupo clama e aguarda uma solução da Prefeitura de Mesquita.

