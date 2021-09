Ao todo, foram apreendidas drogas, rádios transmissores, uma pistola cal 9mm e uma espingarda cal 12 - Divulgação

Ao todo, foram apreendidas drogas, rádios transmissores, uma pistola cal 9mm e uma espingarda cal 12Divulgação

Publicado 10/09/2021 13:29

Policiais Militares de diversos batalhões realizaram uma operação para reprimir roubos de cargas, de veículos, de rua e outros tipos de crimes na Comunidade do Sebinho, em Dois criminosos foram presos em flagrante, e agentes apreenderam farta quantidade de material entorpecente.

de diversos batalhões realizaram umade cargas, de veículos, de rua e outros tipos de crimes na Comunidade do Sebinho, em Mesquita , na Baixada Fluminense.em flagrante, e agentes apreenderam farta quantidade de material entorpecente.

Ainda segundo as informações do 20º Batalhão, durante a ação houve troca de tiros entre PMs e criminosos. Também participaram da operação, policiais militares do 15º BPM, 21º BPM, 24ºBPM e 39º BPM.



Ao todo, foram apreendidas drogas, rádios transmissores, uma pistola cal 9mm e uma espingarda cal 12.



Por fim, a ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.