Detran-RJ realiza mutirão neste sábado, dia 18 - Divulgação

Detran-RJ realiza mutirão neste sábado, dia 18Divulgação

Publicado 16/09/2021 19:39

Detran vai promover, no próximo sábado (18), o 41º mutirão de serviços em serviços de habilitação e identificação civil que, para serem preenchidas, precisam ser agendadas pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

vai promover, no próximo sábado (18), ode serviços em Mesquita , na Baixada Fluminense. Serão disponibilizadas vagas para osque, para serem preenchidas, precisam serpelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

No Posto de Mesquita, os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados das 8h às 14h, assim como para a emissão da carteira de identidade.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.



“Teremos mutirão de serviços enquanto existir demanda reprimida. Assim oferecemos mais uma opção de vagas à população. Disponibilizando serviços aos sábados, também possibilitamos que muitas pessoas, que não têm tempo livre durante a semana, possam realizar os procedimentos”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.