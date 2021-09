Mesquita, na Baixada Fluminense, realiza repescagem neste sábado (7) - Divulgação

Publicado 15/09/2021

vacinação contra a covid-19 em Mesquita já está liberada para pessoas a partir de 12 anos. A pasta reforça que os adolescentes entre 12 e 17 anos só são imunizados nas clínicas da família Jacutinga e São José. Além disso, para esse público especificamente, é exigida a presença de um responsável legal. O atendimento acontece diariamente nas clínicas da família Jacutinga e São José, das 8h às 17h.



Para receber um dos imunizantes, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além dos documentos comprobatórios para as pessoas com deficiência, como laudo médico ou cartão de gratuidade de transporte público, por exemplo.



Segundo a organização, nas clínicas da família São José ou Jacutinga, as senhas são distribuídas até 16h de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, as senhas são distribuídas até 11h.



Segunda dose



Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca ou CoronaVac e já está no prazo para receber a segunda dose pode, então, se dirigir a qualquer um dos três postos com vacina contra covid-19 da cidade. Isso porque tanto o drive-thru quanto as clínicas da Família Jacutinga e São José têm aplicação de segunda dose desses imunizantes na vacinação contra covid-19. Quanto à Pfizer, apenas as clínicas da família São José e Jacutinga aplicam a segunda dose do imunizante.



Postos de vacinação contra covid-19 em Mesquita:



– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº. Segunda a sexta, das 8h às 17h (senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (senhas até 11h). Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos e segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.



– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha. Segunda a sexta, das 8h às 17h (senhas até 16h). Sábado, das 8h às 12h (senhas até 11h). Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos e segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.



– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Segunda a sexta, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 13h. Primeira dose para pessoas a partir de 18 anos e segunda dose de AstraZeneca e CoronaVac.



