Mesquitenses que precisam atravessar diariamente passarelas que ligam bairros da cidade reclamaram do estado em que se encontram as estruturas - Reprodução/ Google Maps

Mesquitenses que precisam atravessar diariamente passarelas que ligam bairros da cidade reclamaram do estado em que se encontram as estruturas Reprodução/ Google Maps

Publicado 14/09/2021 19:16

Mais uma vez, mesquitenses procuraram a redação do Dia para apresentar e relatar os problemas sofridos com a falta de serviços da atual gestão. Desta vez, com a crescente urbanização do bairro Rocha Sobrinho, moradores reclamam da má qualidade do asfalto em avenida principal e da falta de fiscalização no trânsito, onde veículos pesados e motoqueiros sem placa trafegam a todo momento em alta velocidade.





A avenida citada pelos mesquitenses é a Coelho da Rocha, que dá acesso à Via Light, uma da mais importantes na cidade e que liga os municípios do Rio de Janeiro a Nova Iguaçu, atravessando São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita

“Prefeitura, queremos os serviços em nosso bairro. Mesquita não é só Cosmorama e Ciclovia, não. Existem bairros que também fazem parte da cidade e pagam impostos”, disse a moradora que preferiu não ser identificada.



A mesquitense Lais Francisco comentou que já solicitou os serviços pelo Colab, mas até o momento, nada: “Devem identificar os quebras molas na Avenida Coelho da Rocha, pois à noite não dá para enxergar nada. É muito perigoso tanto para os motorista quanto para pedestres”.



Problema com as passarelas



Já relatado pelo Dia, mesquitenses que precisam atravessar diariamente passarelas que ligam bairros da cidade reclamaram do estado em que se encontram as estruturas e cobram serviços imediatos dos órgãos competentes e Prefeitura de Mesquita.



O morador do bairro Santo Elias, Marcos Antônio, comentou que necessita da passarela todos os dias para levar seus filhos para a escola, mas alega que a estrutura está completamente deteriorada, podendo causar graves acidentes aos pedestres.



A moradora de Rocha Sobrinho Mari Lima acrescentou que onde mora não tem ciclovia: “Para ir de um ponto a outro na via Light tem que caminhar se arriscando no acostamento, fora que as passarelas estão todas destruídas, se tornando impossível atravessar a via pela estrutura”, finalizou.



Para identificar os problemas citados pelos moradores, não foi difícil. Com apenas um click no ‘google maps’, faram comprovadas duas situações relatadas. Confira:

Moradora é flagrada atravessando a Via Light, altura de Mesquita; imagem de 2019. Reprodução/ Google Maps

LEIA MAIS: Passarela deteriorada em Mesquita coloca em risco vida de pedestres